نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الطلاب بالرقم القومي 2022 عبر رابط moe.gov.eg موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الطلاب بالرقم القومي 2022 ، أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني في مصر عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 الترم الأول في عديد مديريات التعليم في مختلف المحافظات المصرية عبر رابط موقع الوزارة moe.gov.eg. ويعيش حاليا معظم طلاf الصف الثالث الاعدادي واوليائهم حالة من التوتر والقلق الشديد من اجل معرفة الدرجات التي تحصلوا عليها في امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية التي طال انتظارها كثيرا، كما اكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ان النتائج سيتم اعتماها بشكل رسمي وبشكل متتالي في كافة المديريات التعليمية على مستوى كل المحافظات المصرية، ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنتعرف بشكل مفصل عن طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 فتابعونا للنهاية.

نتائج الطلاب بالرقم القومي 2022

أكدت مصادر من داخل وزارة التربية والتعليم المصرية على انه تم الانتهاء التام من تصحيح أوراق امتحانات الفصل الدراسي الاول لطلاب الصف الثالث الاعدادي “الشهادة الاعدادية” في مختلف المحافظات المصرية من بينها القاهرة، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، الإسكندرية، البحيرة، المنية، محافظة القليوبية، الغربية وغريها من المحافظات الأخرى، وحاليا تتم عملية التدقيق الجيد في درجات الطلاب حتى يأخذ كل طالب حقه قبل رفعها بشكل رسمي على الموقع الرسمي للوزارة.

رابط استخراج نتيجة الشهادة الاعداية 2022

بعد انتهاء طلاب طلاب المرحلة الإعدادية من امتحانات الفصل الدراسي الاول 2021-2022. أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني في مصر عن الشروع في تصحيح أوراق الامتحانات. وإعلان رابط نتيجة الشهادة الاعدادية في وقتها المحدد سابقا. وحاليا ازداد البحث عبر محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي على رابط نتائج الطلاب بالرقم القومي 2022. وكيفية الاطلاع على النتائج وهو ما سنتعرف عليه من خلال الخطوات التالية:

مع البداية يجب على الطالب او ولي امره تسجيل الدخول إلى رابط بنتيجة الشهادة الاعدادية وزارة التربية والتعليم.

وزارة التربية والتعليم. من بين قائمة الاختيارات المعروضة في الموقع يجب على الولي ان يختار “الخدمات الإلكترونية” .

ثم الضغط مباشرة على قسم نتائج الطلاب 2022.

ثم نختار “نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول”.

كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب في مكانه المخصص

وأخيرا الضغط على عرض النتيجة سيتم عرض نتيجة الطالب بشكل مفصل.

إلى هنا نصل الى نهاية هذا المقال والذي تحدثنا فيه عن موضوع مهم جدا لكافة طلاب دولة مصر وهو طريقة الحصول على نتائج الطلاب بالرقم القومي 2022 بعدما تم الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية في العديد من المحافظات المصرية.