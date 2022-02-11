الضمان الاجتماعي المطور للموظفين تسجيل الدخول ، عملت مؤسسة الضمان الاجتماعي المطور 1443 علي وضع عدد من الشروط لكل مواطن يريد التسجيل في خدمة الضمان الاجتماعي المطور وذلك بعد أن قامت بإطلاق نظام جديد للضمان الاجتماعي لكل مواطن مستحق لهذا الدعم المالي الذي سيحصل عليه المواطن بعد القيام بالتسجيل في هذا الضمان حتى يعمل على تحسين مستواهم المعيشي والمالي، عن طريق التأهيل والتدريب المقدم من المؤسسة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، خاصة بعد الأزمة العالمية السابقة التي دمرت العديد من الدول اقتصادها وتسببت في تعثر حياة الكثير من المواطنين السعوديين والتأثير على حياتهم المعيشية والمادية، وفيما يلي من خلال هذا المقال علي موقع ثقفني سوف نتعرف علي نتعرف علي طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي للموظفين.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

لقد تم وضع عدة شروط لكي يتمكن المواطن السعودي من التسجيل في خدمة الضمان الاجتماعي المطور للموظفين وبعض الفئات المستهدفة المستحقة لذلك الضمان والتي قد قام الضمان الاجتماعي بتحديدها، ومن هذه الشروط ما يتمثل في الآتي:

أن يكون المواطن المتقدم بالطلب (ذكر أو أنثى) مقيم إقامة دائمة بالمملكة العربية السُّعُودية.

أن يكون حاصل على الجنسية السُّعُودية.

ألا يتعدى الدخل الشهري الخاص به هو ومن يعول على (الدخل المكتسب خمسون 50% + الدخل غير المكتسب عن الحد المانع للضمان الاجتماعي وهو 1100 ريال سعودي وذلك لعائل الأسرة ويصل المبلغ المالي للتابع 550 ريال سعودي.

يجب أن يكون صاحب الطلب حامل إثبات حصوله على جرعات التطعيم وكافة التطعيمات هو ومن يعول.

لا يحق لمن يكون مقيم في دار إيواء أو رعاية أو أي من السجون الحصول على هذا الضمان.

ألا يكون صاحب الطلب يمتلك أي عقارات أو أصول مالية بالبنوك أو محال تجارية أو أراضي تدر عليه دخل شهري.

يستثني من شروط الحصول على الجنسية السعودية عدداً من الفئات ومنها (المطلقة من زوج سعودي، الأيتام، زوجته المواطن السعودي وجنسيتها أجنبية ، ذوي الاحتياجات الخاصة ، أصحاب الإعاقات، الأرملة لزوج سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم بالطلب مقيم إقامة دائمة بالمملكة وحاصل على إقامة سارية المفعول.

الضمان الاجتماعي المطور للموظفين تسجيل الدخول