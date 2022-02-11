نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تشيلسي وبالميراس في نهائي كأس العالم للأندية 2022 والقنوات الناقلة للمباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة تشيلسي وبالميراس ، مباريات كورة القدم لها أهمية كبرى لدى الكثير من المتابعين في العالم أجمع سواء العالم العربي أو الأجنبي، نظرًا لأن الكثير من الفرق تتنافس لحصد البطولات والألقاب التابعة للدول في البطولات العالمية والدولية الخاصة بكورة القدم في كل عام، حيث تمتلئ الساحرة المستديرة ببطولات عديدة، ويشغل بال الملايين حاليًا بطولة كأس العالم للأندية والتي وصلت إلى المباراة النهائية، حيث يتسارع للحصول على اللقب كلا من تشيلسي وبالميراس الفريقان اللذان تمكنا من التغلب على الأهلي المصري والهلال السعودي في الدور نصف النهائي من البطولة ليتنافسا سويًا على اللقب في نهائي كأس العالم للأندية.

موعد مباراة تشيلسي وبالميراس

أيضا كثرت عمليات البحث عبر الإنترنت لمعرفة التوقيت الذي ستذاع فيه مباراة تشيلسي وبالميراس في نهائي كأس العالم للأندية، حيث أنه من المقرر أن تذاع المباراة يوم السبت الموافق الثاني عشر من شهر فبراير لعام 2022، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت الإمارات، والثامنة والنصف بتوقيت الإمارات، وهي تنقل من الأراضي الإماراتية وتحديدًا ملعب ستاد محمد بن زايد، وتمثل بطولة كأس العالم للأندية ومباراة تشيلسي وبالميراس أهمية كبرى وهذا هو السبب وراء كثرة البحث عن توقيت إذاعتها.

القنوات الناقلة مباراة تشيلسي وبالميراس

يتساءل كافة المتابعين لمعرفة القنوات التي من المقرر أن تقوم بإذاعة مباراة تشيلسي وبالميراس في نهائي كأس العالم للأندية، تلك المباراة التي ستلعب مباشرة يوم السبت القادم، ويترقبها الملايين من عشاق كرة القدم حول العالم، لمعرفة من الفريق الذي سيتمكن من التغلب على الآخر والحصول على اللقب لبلاده، وتذاع المباراة حصريًا لتلك البطولة عبر قناة أبو ظبي اكسترا، وأيضًا عبر قناة إس اس سي السعودية وهما القنوات التي تنقل البطولة مباشرة.

مشوار الفريقين في كأس العالم للأندية

وصل فريق تشيلسي إلى بطولة كأس العالم للأندية من الدور نصف النهائي مباشرة باعتباره بطل دوري أبطال أوروبا، وخاض المباراة أمام فريق الهلال السعودي وتمكن من الفوز عليه بهدف مقابل لا شيء، أما فريق بالميراس فهو وصل إلى البطولة باعتباره ممثلًا لقارة أمريكا اللاتينية، وتمكن في نصف النهائي من الفوز على الفريق الأهلي بهدفين دون مقابل، ليتنافس كلا من تشيلسي وبالميراس للحصول على اللقب، في مباراة من المتوقع لها أن تشهد العديد من الأحداث الشيقة.