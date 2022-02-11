نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل العفو الملكي السعودي الجديد 1443 للسجناء في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر تفاصيل العفو الملكي السعودي الجديد 1443 للسجناء حيث ينتظر السجناء هذا العفو كل عام، وهناك الكثير من السجناء الذين يشملهم هذا العفو ممن تنطبق عليهم الشروط المطلوبة، ويساعد هذا القرار على تشجيع كل المسجونين على الالتزام التام بكل أوامر مصلحة السجون، وأن يكون كل سجين منهم حسن السير والسلوك، حتى يمكنه الاستفادة من قرار العفو، وبالتالي يخرج من السجن.

تفاصيل العفو الملكي السعودي الجديد 1443 للسجناء

يتم منح العفو الملكي من خلال خادم الحرمين الشريفين في كل عام، ولكن توجد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للحصول على العفو، وهي شروط إلزامية وليس اختيارية، وتتمثل هذه الشروط في التالي:

لابد أن يكون السجين حسن السير والسلوك داخل وخارج السجن.

يجب أن يكون السجين ملتزم بكل الضوابط الموضوعة من إدارة السجن.

ألا يكون المسجون ارتكب أي مخالفة خلال مدة تواجده في السجن.

لابد أن تكون نصف المدة الخاصة به انتهت.

إظهار النية الطيبة في عدم الرجوع مرة أخرى إلى الأفعال السيئة التي صدرت من السجين.

كيفية تقديم طلب العفو الملكي السعودي الجديد 2022

يمكنك تقديم طلب من خلال الإنترنت للحصول على العفو عن طريق هذه الخطوات:

يتم الدخول إلى بوابة أبشر الإلكترونية.

كتابة الاسم وكلمة المرور.

كتابة البيانات المطلوبة في استمارة طلب العفو.

الضغط على تقديم الطلب.

المشمولين بالعفو الملكي

تم صدور قرار العفو الملكي لمن لا يشكلون أي خطر على أمن السعودية، ومن لديهم محكومية صغيرة، ومن تم سجنه في قضية أمن عام أو خاص ولكنه التزم خلال فترة تواجده في السجن.

كما يشمل العفو مجموعة من القضايا الأخرى ومنها: قضايا عقوق الوالدين، قضايا المضاربة، قضايا المخدرات، القضايا الخاصة بالمسكرات والكحول وترويجهم بشرط قضاء السجين ربع المدة الخاصة به.

ويشمل العفو المتهم في قضية القتل الغير متعمد ولكن بشرط قضاء نصف المدة، وتم اشتراط أن تكون كافة القضايا المشمولة انتهى الحق الخاص بها، إما بالتنازل، أو من خلال انتهاء المدة ودفع المصروفات المادية، ولقد تم توفير إمكانية الحصول على أسماء جميع المسجونين المشمولين بالعفو من خلال الاستعلام إلكترونيًا عبر موقع منصة مصلحة السجون على الإنترنت.