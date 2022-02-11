بنفس القميص والرقم والاسم.. رونالدو الابن يلحق بوالده رسميا

ونشرت جورجينا على "إنستغرام" صورة لها مع كريستيانو جونيور صاحب الـ11 عاما، وهو يحمل القميص رقم 7 مع كلمة "رونالدو" تيمنا بوالده.

وكتبت صديقة رونالدو: "نسعى لتحقيق أحلامنا معا. أمك تحبك".

ووقع رونالدو الصغير العقد مع النادي الإنجليزي، بعد أن أمضى عدة أشهر لاعبا في أكاديمية مانشستر يونايتد.

وينشر رونالدو عادة صورا ومقاطع فيديو له وهو يتدرب مع ابنه، ومؤخرا كان الصغير يرتدي قميص مانشستر يونايتد التدريبي.

وفي عام 2020، لم يكن رونالدو متأكدا مما إذا كان بإمكان ابنه ممارسة كرة القدم بشكل احترافي، بسبب تفضيلاته الغذائية غير الصحية في سن العاشرة.

وقال في تصريحات سابقة: "سنرى ما إذا كان ابني سيصبح لاعب كرة قدم رائعا. لم يصل إلى هناك بعد. أحيانا يشرب كوكاكولا وفانتا ويأكل رقائق البطاطس، وهو يعلم أنني لا أحب ذلك".

وتابع: "أحيانا أقول لابني أن يغطس في الماء البارد حتى يتعافى بعد الركض على جهاز المشي، لكنه يقول: أبي الجو بارد جدا".