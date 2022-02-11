شروط استخراج جواز سفر للمرأه السعوديه 1443 ، قامت مصلحة الجوازات بالمملكة العربية السعودية بوضع عدد من الشروط الخاصة بالمرأة السُّعُودية في حالة إذا كانت تريد الحصول على جواز سفر خاص بها وقد كان محرك البحث الإلكتروني هذه الفترة عن كيفية استخراج جواز سفر للمرأة السُّعُودية هو السؤال الذي كانت تريد كل سيدة سُعُودية الإجابة عليه فقد قامت مصلحة الجوازات بالمملكة بالإجابة على هذا السؤال بوضع بعض الشروط المطلوبة من كل من تريد الحصول على جواز سفر خاص بها حتى تتمكن من الحصول عليه بكل سهولة ودون أي تعقيدات أو مضايقات، ومن خلال موقع ثقفني سوف نتحدث أكثر عن شروط استخراج الجواز.

شروط استخراج جواز سفر للمرأه السعوديه

كل أمر حكومي يجب أن يكون يتبع نظام معين وشروط محدد لكي يتم بشكل مثالي ومضبوط، ومن ضمن الأمور والإجراءات التي يجب أن يتوفر فيها بعض الشروط الهامة هي طريقة استخراج جواز سفر، خاصة جواز السفر للنساء الراغبين في الخروج من المملكة العربية السُّعُودية، وتتمثل هذه الشروط في التالي:

يجب أن تكون المرأة صاحبه الطلب حامله للجنسية السُّعُودية.

تكون مقيمة إقامة دائمة بالمملكة العربية السُّعُودية.

في حالة كان ولي أمر صاحبة الطلب توفاه الله فعليها الحصول على جواز السفر من خلال شخص آخر قد تولي رعايتها وذلك بإحضار مستند تولية القوامة عليها.

القيام بسداد كافة الرسوم المالية المستحقة عليها الخاصة باستخراج جواز السفر.

في حالة وفاة الزوج فيمكنها الحصول على بطاقة هُوِيَّة وطنية عائلية خاصه بها وذلك من خلال مكتب السجل المدني.

ألا يقل عمر المتقدمة بالطلب عن عشرون 20 عام كاملاً.

ألا تكون السيدة قد قامت قبل ذلك بتقديم طلب مرافق في التقديم على أي جواز سفر آخر

طريقة استخراج جواز سفر سعودي للنساء

يمكن لأي مواطنه سُعُودية الجنسية القيام باستخراج جواز سفر خاص بها عليها إتباع كافة الخطوات الإلكترونية التي قام بوضعها مكتب الأحوال المدنية السُّعُودية (السجل المدني) حتى تتمكن من الحصول عليه بكل سهولة ومن الخطوات التي يجب إتباعها ما يلي:

على السيدة صاحبة الطلب القيام بتسجيل الدخول على حسابها الشخصي على منصة أبشر.

يتم الولوج المباشر على البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بمكتب الأحوال المدنية.

يتم سداد كافة الرسوم المستحقة علي صاحبة جواز السفر من خلال الصراف الآلي الإلكتروني المتاح من خلال منصة أبشر.

اختيار أيقونة الخِدْمَات الإلكترونية والضغط عليها.

من خلال الخدمات الإلكترونية يتم اختيار أيقونة (إصدار جواز سفر) والنقر عليها.

إدخال الاسم الرباعي الخاص بصاحبة الطلب.

إدخال تاريخ صَلاحِيَة جواز السفر وتحديد المكان الذي يمكن استلام الجواز منه في حالة استخراجه إذا كان من خلال إدارة الجوازات أو من خلال البريد الإلكتروني.

تقوم المرأة بالإطلاع على جميع الشروط والبيانات المطلوبة واختيار أيقونة (موافقة) والضغط عليها وذلك للتأكيد على تسجيل الطلب.

سيظهر للمواطنه جواز السفر وكافة المعلومات المسجلة فيه للتأكيد على صحة جميع المعلومات المدونة به.

بعد التأكيد على صحة جميع البيانات المطلوبة يقوم مكتب السجل المدني بإنهاء كافة الإجراءات القانونية حتى يتم استخراج جواز السفر بنجاح.

قدمنا لكم من خلال مقالنا هذا كل ما يخص ويتعلق بالتقديم للحصول على جواز سفر للمراه من شروط والخطوات التي يجب إتباعها وذلك لكل سيدة سُعُودية تريد الحصول على جواز سفر خاص بها.