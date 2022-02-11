مخالفة عدم وجود رخصة للنساء في السعودية 1443

تفاصيل مخالفة عدم وجود رخصة للنساء وغيرها من مخالفات خاصة بالنساء، باتت من أهم الأمور التي تبحث عنه النساء، وخاصةً أن القيادة بالنسبة للمرأة في السعودية من الأمور الحديثة التي لم تكون موجودة في السابق، وبالتالي يتم العمل على معرفة كافة أنواع المخالفات التي يمكن أن تقع بها المرأة، وتجعلها تحت طائلة القانون وتتعرض إلى دفع غرامات مالية، حتى تتمكن من تجنب الوقوع بها.

مخالفة عدم وجود رخصة للنساء

تم وضع الكثير من البنود من خلال قانون المرور، وتهدف هذه البنود إلى الحفاظ التام على السائقين والمارة، وبالنسبة إلى مخالفة عدم وجود رخصة لدى المرأة يترتب عليها دفع الغرامات التالية:

في حالة قيادة السيارة قبل الحصول على الرخصة، فإن الغرامة التي يتم دفعها تتراوح من 500 إلى 900 ريال سعودي. أما قيادة السيارة برخصة منتهية الصلاحية، يترتب عليها دفع غرامة تتراوح قيمتها من 300 إلى 500 ريال سعودي. قيادة السيارة بدون حمل رخصة القيادة يترتب عليها دفع غرامة مالية تتراوح من 150 إلى 300 ريال سعودي.

المخالفات المرورية للنساء

هناك عدد من المخالفات المرورية التي تتعلق بالنساء إلى جانب عدم حمل الرخصة، ومنها على سبيل المثال قيادة السيارة في أحد الأماكن الغير مخصصة لها، الانتظار في غير الأماكن الخاصة بالانتظار، أو عدم السماح للمشاة بالمرور من المسارات المخصصة لهم، وعند الوقوع في أحد هذه المخالفات يتم التعرض إلى دفع غرامة تتراوح من 100 إلى 150 ريال سعودي.

مخالفات مرورية للنساء غرامتها من 150 إلى 300 ريال سعودي

تحتوي السطور التالية على عدد من المخالفات التي تتعرض المرأة التي تقع فيها إلى دفع غرامة تتراوح قيمتها من 150 إلى 300 ريال سعودي، وتتمثل هذه المخالفات في التالي: