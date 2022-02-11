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عمر شويل - جدة قسط تمويلك علي دفعات مجدولة بدون كفيل وبدون تحويل الراتب بهامش ربح منافس - ثقفني
قسط تمويلك علي دفعات مجدولة بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، تمويل شخصي سريع وفورى بشروط سهلة وميسرة وبمتطلبات بسيطة وغير معقدة ، يأتي ضمن مجموعة من المنتجات التمويلية الميسرة والمتميزة التي توفرها شركة الأمثل للتمويل ، حيث توفر الشركة هذا المنتج بمبالغ مالية تخدم كافة الاحتياجات المالية والشرائية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، كما تتيح الشركة الأمثل للتمويل لطالب التمويل إمكانية تقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي دفعات شهرية ميسرة ومجدولة.
مميزات التمويل الشخصي من شركة الأمثل للتمويل في المملكة العربية السعودية
- شركة الأمثل للتمويل من أهم الشركات الرائدة في مجال التمويل بالمملكة.
- توفر شركة الأمثل عروض تمويلية تناسب جميع المواطنين.
- التمويل الشخصي من شركة الأمثل للتمويل مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
- الحد الأقصى لمبلغ التمويل الشخصي من شركة الأمثل للتمويل هو 100 ألف ريال سعودي.
- طالب التمويل يمكنه الاستفادة من تمويل شركة الأمثل بدون الحاجة إلى تحويل الدخل الشهري له.
- طالب التمويل يمكن أن يحصل على 50 ألف ريال سعودي بدون الحاجة إلى وجود كفيل.
- مدة سداد القرض الشخصي من شركة الأمثل يمكن أن تصل حتي 24 شهر.
- قرض شركة الأمثل متاح بهامش ربح منافس.
- القرض الشخصي متاح للأفراد بإجراءات سريعة وسهلة.
- تعمل شركة الأمثل للتمويل في المملكة العربية السعودية علي سرعة توفير السيولة النقدية التي يحتاج إليها طالب التمويل.
- توفر شركة الأمثل للتمويل موافقة سريعة علي طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب لقطاع الأفراد بالمملكة العربية السعودية.
المتطلبات الأساسية لاستكمال طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة الأمثل بالمملكة
- من المتطلبات الأساسية للاستفادة من تمويل شركة الأمثل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، أن يقوم طالب التمويل بتعبئة نموذج طلب التمويل الشخصي بكافة البيانات الشخصية وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت.
- تقديم الهوية الوطنية لطالب التمويل.
- يجب توفير خطاب تعريف بالراتب الشهرى لطالب التمويل.
- تقديم كشف حساب بنكي حديث لأخر ثلاثة أشهر ، وذلك لاستكمال إجراءات طلب تمويل شركة الأمثل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب.
- إرفاق طلب التمويل الشخصي من شركة الأمثل للتمويل بالعنوان الوطني لطالب التمويل داخل أراضي المملكة العربية السعودية.
- يشترط تقديم إثبات سكن خاص بطالب التمويل ملك أو إجار.
- حددت شركة الأمثل للتمويل في المملكة العربية السعودية بعض المتطلبات الإضافية لاستكمال طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، وذلك في بعض الحالات الاستثنائية.
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