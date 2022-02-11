وظائف بنكية للنساء 1443 ماهى شروط القبول فى الوظائف بالبنوك السعودية للنساء فقط

يعتبر العمل بالبنوك المتواجدة بالمملكة العربية السعودية من أفضل الوظائف المهمة والمرغوبة لدى الرجال والسيدات والشباب الخريجين حديثاً. يوجد العديد من البنوك التي تطلب بشكل مستمر العديد من الموظفين المؤهلين لهذه الوظيفة من كلا الجنسين لتغطية الوظائف المتاحة. وأيضا يوجد أعداد كبيرة من الخريجين الراغبين بالالتحاق بهكذا وظيفة مهمة ولكن يوجد شروط عديدة تضعها البنوك يجب توافرها في الأشخاص الراغبين بأخذ هذه

الوظيفة البنكية المتاحة.

لذلك تحتاج البنوك إلى أهم وأفضل وأذكى الخبرات العلمية في هذا المجال كما يتوافر أعمال ووظائف وأقسام خاصة للسيدات في البنوك السعودية في مراكز التوظيف المناسبة لكل تخصص

أهم شروط توظيف السيدات بالبنوك السعودية 1443

الشروط التي تطلبها البنوك لقبول توظيف السيدات تختلف من بنك إلى آخر، حيث البنوك لا تفرض نفس الشروط لتوظيف النساء، ولكن هناك عدد من الشروط التي تتفق عليها أغلب البنوك ومن أبرزها ما يأتي⬇

* أن تكون الراغبة بالوظيفة حاصلة على شهادة علمية معتمدة من جامعة دولية او معتمدة في المملكة العربية السعودية .

* يجب أن تكون الراغبة بالوظيفة حاصلة على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التالية: (الحاسب الآلي، أو المحاسبة، أو التسويق، أو المحاسبة، أو التجارة الدولية، التمويل والاستثمار، المبيعات، علم الاقتصاد).

* أن لا يزيد عمر السيدة المتقدمة والراغبة بالوظيفة أكثر من 30 عام.

* يجب أن يكون لديها خبرة سابقة بالعمل وحاصلة على تقدير جيد جدًا، أو جيد بالنسبة لبعض البنوك.

* يجب أن تملك الراغبة بالوظيفة شهادة في سواقة الحاسوب واهم البرامج الأزمة للعمل هي مايكروسوفت أوفيس.

* أن يتوافر لديها الخبرة والمهارة الجيدة بالتواصل مع العملاء بطريقة لبقة .

* يجب ألا يكون لديها تاريخ سابق للعمل في نفس البنك الراغبة بالتوظيف فيه .

* هناك بنوك تضع شرط وهو أن يكون هناك صلة قرابة من الدرجة الثالثة بين المتقدمة وأحد موظفي البنك.

* يجب أن يكون لديها خبرة ومهارة كتابية سياسية قوية.

* يجب أن تكون على معرفة تامة بمصفوفة RACI.

المهارات والشروط التي يجب توفرها في موظفي البنوك

هناك العديد من الخبرات والمهارات المطلوبة الأزمة توافرها في الفرد الراغب بالوظيفة البنكية ومن أهمها ما يأتي ⬇