نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع نتائج القبول الموازي 2021/2022 معدلات القبول الموازي من موقع epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع نتائج القبول الموازي 2021/2022 نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان حيث يتزايد الى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل من أجل اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي بامكانكم بمنتهي السهولة الحصول عليها اون لاين سواء بالاسم الرباعي او رقم الامتحاني او غيرها من البيانات التي نستعرضها مع حضراتكم الان مع عرض طرق وخطوات الاستعلام الصحيحة عن تلك النتائج من المنزل الان

موقع نتائج القبول الموازي 2021/2022

موقع نتائج القبول الموازي واحدة من ضمن المواقع التي يتزايد حول مؤشرات البحث على جوجل لاجل الحصول على نتائج القبول الموازي وذلك فى الايام القليلة الماضية، عليه تتزايد الى معدل كبير وملحوظ مؤشرات البحث على جوجل وراء الكشف والاستعلام عن تلك النتائج بعدما بلغ أعداد المتقدمين على القبول الموازي هذا العام الى 35 الف طالب وطالبة تم قبول منهم 22 ألف طالب وطالبة، عليه مؤشرات البحث على جوجل بدأت تتزايد من أجل الحصول على تلك النتائج التي ستستعرض و نتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية طرق الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

خطوات الكشف والاستعلام عن نتائج القبول الموازي جاءت بمنتهي السهولة، حيث انتهت وزارة التربية والتعليم العراقية من أعمال رفع نتائج القبول الموازي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على نحو جاء على شكل نستعرضها على النحو التالي:-

الخطوة الأولى:- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

الخطوة الثانية:-اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

الخطوة الثالثة:- تسجيل اسم الطالب الرباعي

الخطوة الاخيرة:- تسجيل رقم الامتحاني داخل الايقونة المخصصة لها

على ان يصبح بامكانكم مشاركتنا بالبيانات المطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج التي بامكانكم الحصول عليها بالخطوات السابق لنا ذكرها بالاعلي حتي نساعدكم بالحصول على تلك النتائج اون لاين

معدلات القبول الموازي

١_ كلية طب بغداد : 99

٢_ طب الكندي : 98.8

٣_ طب المستنصرية : 98.50

٤_ طب النهرين : 98.67

٥_ طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ طب الكوفة : 98.33

٩_ طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33