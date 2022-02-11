طلب تمويل سيارة إمكان الميسر للمواطنين بالمملكة

طلب تمويل سيارة إمكان الميسر للمواطنين في المملكة، أعلنت منصة إمكان عن توفير تمويل ميسر للحصول علي سيارة أحلامكم، فهذا التمويل يكون له العديد من المميزات التي يستفيد منها جميع المواطنين، فإن من أهم مميزات هذا التمويل تكون كالأتي وهي أنه متوفر لجميع المواطنين سواء سعوديين أو وافدين للمملكة العربية السعودية، فهذه المنصة الإلكترونية تسعي لتحقيق اهدفها في تلبية كافة احتياجات المواطنين بالمملكة، لذلك توضح منصة إمكان خطوات الحصول علي تمويل إمكان للسيارات الميسر، كما ذكرت منصة إمكان ما هي شروط أهلية الحصول علي التمويل، لذلك ندعو جميع المواطنين الراغبون في الاستفادة من تمويلات منصة إمكان الميسرة لمتابعة موقعنا للاطلاع علي كافة التفاصيل.

خطوات طلب تمويل سيارة إمكان الميسر

يجب علي جميع المواطنين الراغبين في الاستفادة من التمويل أن يكونوا مؤهلين، لذلك إن المنصة وضحت شروط تمويل امتلاك سيارة إمكان الميسر، فإن هناك عدة طرق للتقدم بطلب الحصول علي التمويل الميسر للسيارات، فإن تلك الطرق الميسرة لامتلاك السيارة تكون كالأتي:

يمكن تقديم طلب الحصول علي التمويل من خلال التواصل باستخدام رقم موحد مجاني 920011038.

الطريقة الثانية تكون القيام بزيارة احد مستشارين المبيعات بمنصة إمكان للتمويل التأجير المنتهي بامتلاك المستفيد للسيارة.

ثالث طريقة لتقديم الطلب تكون خطوتها كالتالي:

الدخول علي رابط منصة إمكان بتقديم طلب تمويل سيارة إمكان الميسر.

يدخل المواطن البيانات الشخصية المطلوبة في استمارة طلب الشراء من الاسم، وعمر المتقدم، وذكر رقم الجوال الخاص به، ثم إدخال جهة العمل، ويحدد نوع السيارة المطلوبة، ويسجل قيمة الراتب الخاص به.

الضغط علي أيقونة إرسال الطلب.

ثم يتم مراجعة البيانات المدخلة للمتقدم وبعدها يتواصل فريق المبيعات للمنصة مع المواطن المستفيد من التمويل الميسر.

طرق التواصل مع منصة إمكان

إن منصة إمكان تقدم تمويل مصغر ميسر لسد احتياجات المواطنين، وتتيح أيضا تمويل إمكان الإضافي الذي تصل قيمته إلي مليون ونصف ريال، وتتيح المنصة عدة طرة يمكن من خلالها التواصل مع خدمة العملاء للمنصة وهي كالتالي: