نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “eservices.mohe.ps” رابط بوابة الاستقطاب الإلكتروني فلسطين للتقديم على الوظائف التعليمية الفلسطينية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بمجرد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، عن حاجتها لوظائف جديدة بدأ البحث على رابط بوابة الاستقطاب الإلكتروني فلسطين، لمعرفة تفاصيل الوظائف وموعد التقديم وكافة الشروط المطلوبة للتسجيل على الوظائف، من قبل مئات الآف الباحثين عن فرصة عمل، ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لمتابعينا عبر موقع ثقفني كافة تفاصيل الإعلان، وسنشرح لكم طريقة التقديم الإلكتروني على الوظائف والتخصصات المطلوبة لشغل الوظائف فتابعونا.

كما جاء في إعلان التوظيف فأن التقديم سوف يكون إلكترونياً فقط، من خلال رابط بوابة الاستقطاب الإلكتروني للوظائف التعليمية الفلسطينية، ولن يتم أستقبال أي طلبات بمقر المديريات التعليمية أو وزارة التربية والتعليم العالي، وحددت الوزارة مجموعة معينة من التخصصات للتقديم، وأشترطت الحصول على درجة البكالوريوس في تلك التخصصات.

رابط بوابة الاستقطاب الإلكتروني فلسطين

في ظل التحول الرقمي الذي تنتهجه وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، أنشأت الوزارة بوابة الاستقطاب لتكون النافذة التي يتم تقديم كافة الخدمات الخاصة بالوزارة من خلالها، وتسعى وزارة التعليم العالي إلي الأخذ بكل وسائل التكنولوجيا في تقديم خدماتها، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد الذي يضرب العالم الآن.

عداد نزول موعد التقديم على الوظائف التعليمية الفلسطينية

طريقة التسجيل الإلكتروني للوظائف التعليمية

الدخول على الموقع الإلكتروني eservices.moe.ps .

. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة بدقة “الاسم والمؤهل ورقم الجوال ، وكافة البيانات”.

الضغط على الموافقة والإقرار على صحة البيانات.

النقر على إرسال الطلب وانتظار نتيجة الطلب من خلال رسالة نصية على رقم الجوال المسجل.

الشروط العامة للتسجيل على الوظائف التعليمية

الحصول على الدرجة الجامعية من كلية التربية في التخصصات التي سنقدمها لاحقاً بالمقال.

الحصول على مؤهل تربوي في التخصصات غير التربوية بتقدير عام جيد على الأقل.

أن يكون حاصل على الدبلوم المتوسط ” تربية ” مع الشامل أو دبلوم معلمين بتقدير عام جيد على الأقل.

أن يكون متخرج قبل نهاية فترة الإعلان، وأن يكون السن في 2022/09/01 أقل من 55 عام.

التخصصات المطلوبة للتقديم على الوظائف التعليمية

“لغة عربية، تربية أسلامية، لغة إنجليزية، اجتماعيات، جغرافيا، تاريخ، رياضيات، فيزياء، علوم عامة، كيمياء، إحياء، تربية رياضية، تربية فنية، تربية ابتدائي، تربية تكنولوجية، حاسب ومعلومات عامة، علم مكتبات، تربية خاصة، إرشاد تربوي”.

موعد فتح رابط بوابة الاستقطاب الإلكتروني فلسطين

كما جاء في إعلان التوظيف سوف يفتح باب التسجيل اعتباراً من يوم، الأحد الموافق 2022/02/136 القادم ويستمر التسجيل حتى يوم 2022/02/28 القادم.