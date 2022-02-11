عاجل.. أمريكا تطالب رعاياها بمغادرة أوكرانيا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، قال مستشار الأمن القومى الأمريكى، جيك سوليفان، فى مؤتمر صحفى اليوم الجمعة، إن روسيا ستبدأ هجومها على أوكرانيا جوا قبل أن تبدأ عملية الغزو البرى.
وطالب سوليفان كل الأمريكيين فى أوكرانيا بمغادرة البلاد خلال 24 ساعة، موضحا أن الولايات المتحدة "ستخفض أعداد العاملين فى السفارة الأمريكية فى أوكرانيا".
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