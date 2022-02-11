طالبان: وضع واشنطن يدها على 7 مليارات لأفغانستان "انحطاط"

نددت حركة طالبان بوضع واشنطن يدها على 7 مليارات دولار من أصول المصرف المركزي الافغاني، الجمعة، واصفة هذا الإجراء بأنه "سرقة" تعكس "انحطاطا" لدى الولايات المتحدة.

وكتب المتحدث باسم طالبان محمد نعيم على "تويتر"، قائلا إن "سرقة ومصادرة مال الشعب الأفغاني من جانب الولايات المتحدة تشكلان أدنى مستوى من الانحطاط الإنساني والأخلاقي لدى بلد وأمة".

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