نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم للوظائف التعليمية فلسطين 2022 موقع بوابة الاستقطاب الإلكتروني الشروط وطريقة التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التقديم للوظائف التعليمية فلسطين، أصبح من أكثر الروابط التي يتم البحث عنها الآن، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية بالتعاون مع ديوان الموظفين العام، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف التعليمية للعام الدراسي القادم 2023/2022، وحددت الضوابط والشروط العامة التي يجب توافرها في الراغبين في التسجيل، وحددت أن التقديم على الوظائف سوف يكون إلكتروني فقط، عبر رابط موقع بوابة الاستقطاب الإلكتروني للوظائف التعليمية التابعة للوزارة، ونحن من خلال موقع ثقفني سنقدم لكم كافة تفاصيل الإعلان من طريقة تسجيل، والتخصصات المطلوبة وموعد فتح رابط التسجيل على الوظائف.

موعد فتح التسجيل الإلكتروني على الوظائف

يبدأ التقديم الإلكتروني على الوظائف التعليمية بداية من يوم، الإثنين القادم الموافق 2022/02/13 ويستمر باب التسجيل الإلكتروني مفتوح حتى، يوم 2022/02/28 في نفس الشهر.

عداد تنازلي لموعد فتح رابط التقديم

التخصصات المطلوبة للتقديم في الوظائف التعليمية

الحصول على درجة البكالوريوس في التخصصات التالية ” لغة عربية، لغة إنجليزية، تربية إسلامية، إجماعيات، جغرافيا، تاريخ، فيزياء، رياضيات، علوم عامة، كيمياء، أحياء، تربية فنية، تربية رياضية، تربية ابتدائي، تربية تكنولوجية، حاسوب وتكنولوجيا المعلومات، علم مكتبات، تربية خاصة، أرشاد تربوي”.

رابط التقديم للوظائف التعليمية فلسطين

الدخول على بوابة الاستقطاب الإلكتروني للوظائف التعليمية esevies.mohe.ps. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة في أستمارة التقديم. الإقرار بصحة البيانات المسجلة وعلى أنه في حالة أن البيانات غير صحيحة يفقد حقه في التعين. ثم بعد مراجعة البيانات يتم إرسال الطلب وبذالك تتم عملية التسجيل الإلكتروني للوظائف.

الشروط العامة للتسجيل

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي في التخصصات الموضحة أعلاة. التقدير العام للنجاح في الشهادة الجامعية لا يقل عن 65% بتقدير عام جيد على الأقل. أن يكون حاصل على الدبلوم المتوسط ” تربية ” مع الشامل أو دبلوم معلمين بتقدير جيد 65%. يشترط أن يكون المتقدم خريج قبل نهاية فترة التقديم للإعلان والسن لا يزيد عن 55 عام في 2022/09/01.

وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية

تعمل وزارة التربية والتعليم العالي في دولة فلسطين على التحول الرقمي، وتقدم كافة الخدمات إلكترونياً عن بعد، وتعتبر الوزارة من الوزارات الهامة جداً في الحكومة الفلسطينية، نظراً لأنها تتعامل مع أهم فئة عمرية وهم الشباب، الذي تعقد عليه الدولة الفلسطينية أمالاً كبيراً في نهضة فلسطين.