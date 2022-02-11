رابط التقديم للوظائف التعليمية فلسطين 2022 التعليم العالي التسجيل عبر eservices.mohe.ps

رابط التقديم للوظائف التعليمية فلسطين 2022، من أهم الروابط وأكثرها بحثاً خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية بالتعاون مع ديوان الموظفين العام بغزة، عن فتح باب التقديم على وظائف تعليمية للعام الدراسي 2022-2023، على أن يكون التقديم على عدد من التخصصات المطلوبة وطبقاً للشروط المحددة للقبول، هذا ويكون التقديم إلكترونياً من خلال بوابة الاستقطاب الإلكتروني التابعة لوزارة التعليم العالي الفلسطينية، وحرصاً من موقعنا المتميز “ثقفني” على نقل أهم الأخبار التي تهم متابعينا الكرام بمختلف البلدان، فإننا نعرض عليكم تفاصيل الموضوع مع الرابط الرسمي للتقديم.

رابط التقديم للوظائف التعليمية فلسطين 2022

الدخول على الرابط الإلكتروني “eservices.mohe.ps“.

كتابة بيانات المتقدم كاملة وصحيحة.

اختيار التخصص المتقدم عليه.

الموافقة على الإقرار والتعهد بصحة البيانات.

عند تمام التسجيل يتم إرسال رسالة نصية على الهاتف النقال الخاص بالمتقدم تفيد ذلك.

موعد التقديم على وظائف التعليم العالي فلسطين

يبدأ التقديم للوظائف التعليمية بوزارة التعليم العالي الفلسطينية، من يوم الأحد الموافق 13/2/2022، ويستمر التقديم حتي يوم الإثنين الموافق 28/2/2022، على أن يكون التقديم إلكترونياً من خلال الرابط الموضح بعاليه.

التخصصات المطلوبة

لغة عربية. تربية إسلامية. لغة إنجليزية. جغرافيا. تاريخ. اجتماعيات. رياضيات. فيزياء. كيمياء. علوم عامة. تربية ابتدائي. أحياء. تربية فنية. حاسوب وتكنولوجيه معلومات. تربية رياضية. علة مكتبات. تربية تكنولوجيه. أرشاد تربوي. تربية خاصة.

الشروط المطلوبة

يكون المتقدم حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولي من كلية التربية في أحد التخصصات المطلوبة.

أو يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولي في احدي التخصصات المطلوبة + مؤهل تربوي.

يكون التقدير جيد أو بمعدل لا يقل عن 65%.

أن يكون حاصل على الدبلوم المتوسط “تربية” مع الشامل أو دبلوم معلمين بتقدير جيد أو بمعدل لا يقل عن 65%.

يجب أن يكون المتقدم خريج قبل نهاية فترة التقديم للإعلان.

ألا يتعدى عمرة عن 55 عاماً في 1/9/2022.

الملاحظات والتنبيهات