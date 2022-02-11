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عمر شويل - جدة كم باقي على يوم التأسيس السعودي 1443 ، يعتبر يوم التأسيس بالمملكة العربية السعودية من أهم الأيام والمناسبات الوطنية التي ينتظرها الملايين من المواطنين السعوديين حيث تعد من أكثر الأيام المميزة التي يعشقها السعوديين كما بدأ العد التنازلي ليوم التأسيس وتستعد المملكة العربية السعودية للاحتفال به، ومن خلال موقعنا الإلكتروني ثقفني سنقوم بتوضيح التاريخ المحدد لهذا اليوم وكل ما يهم المواطنين من معلومات مهمه عن هذا اليوم العظيم.

كم باقي على يوم التأسيس

يتساءل الكثير من الشعب السعودي متي إجازة يوم التأسيس وقد تم تحديد اليوم الذي سيحصل فيه الشعب السعودي على إجازة رسمية لهذا اليوم (يوم الثلاثاء الموافق الحادي والعشرون (21) من شهر رجب لسنة (1443) ه‍، والموافق اليوم الثاني والعشرون (22) من شهر فبراير (شباط) من عام 2022م، وقد بدأ الشعب السعودي يحصل على إجازة رسمية احتفالاً بهذا اليوم من بداية شهر فبراير (شباط) في سنة (1727)م الموافق (1139)ه‍، حيث قام المسؤولين بالمملكة باعتماد هذا اليوم إجازة رسمية يحصل عليها جميع السعوديين احتفالات بهذا اليوم.

الجدير بالذكر أن الإمام محمد بن سعود رحمة الله هو من قام بوضع حجر الأساس للمملك في يوم الثاني والعشرون 22 من شهر فبراير شباط 1727 ميلادية الموافق اليوم 1139 هجرية وقد استمرت عملية التأسيس هذه حتى عام 1818 ميلادية الموافق 1233ه‍.

ومن أهم أحداث يوم التأسيس هو دلالة على حجم التضحيات التي قام بها كبار الأقوام بالمملكة العربية السعودية (الأجداد) والتي بذلوا فيها الكثير من الجهد والوقت حتى تم تأسيس المملكة والتي توجد في شبه جزيرة العرب وكل ذلك كان بشجاعتهم وحبهم للوطن الذي يعملون على تأسيسه ولم الشمل السعودي فيه ولهذا فإن جميع المواطنين السعوديين دائما عندهم حب وافتخار بوطنهم الغالي وتربطهم المحبة بين بعضهم البعض، وقد قام الإمام تركي بن عبد الله بن سعود بالكفاح حتى قام باستعادة الدولة مرة ثانية والقيام بتأسيس المملكة العربية السعودية.

كما تم تحديد موعد إجازة يوم التأسيس في يوم الثلاثاء الموافق الثاني والعشرون 22 من شهر فبراير شباط من كل عام ميلادي وتم تحديد هذا اليوم ليكون إجازة رسمية للقطاعين العام والخاص للاحتفال بيوم التأسيس الوطني العظيم، حيث تم اعتبار هذا اليوم الوطني السعودي إجازة رسمية من خلال صدور مرسوم ملكي باعتباره من أهم المناسبات بالمملكة وذلك ابتهاجاً وتعظيماً له وللاعتراف بالجهود والعطاء الذي قدمه أصحاب الفضل على الشعب السعودي لوجود هذا اليوم ويكون يوماً تاريخياً.