الضمان الاجتماعي 1443 خطوات التسجيل الصحيحة فى برنامج الضمان الاجتماعى الجديد وشروط القبول

بعد أن أعلن عن توقف المساعدة المقطوعة لفترة وجيزة من الوقت حاول معظم المواطنين الذين كانو يستفيدون من هذه الخدمات البحث عن طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي لتقدم لهم الدعم الشهري من خلال البرنامج والذي يُحدد حسب عدد أفراد الأسرة وحاجتها لهذه الخدمة وكل مستفيد مسجل في الضمان الاجتماعي، وفي الفترة الأخيرة تم تحديث البرنامج لكي يكون شاملًا لعدد أكبر من العائلات والمستفيدين لمساعدتهم والقضاء على طبقة الفقر بالسعودية .

فيما يلي سوف نقدم الشرح الكافي لطريقة التسجيل الصحيحة في برنامج الضمان الاجتماعي ليستفيد أكبر قدر من الأفراد من هذا الدعم الشهري . .

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي

قدمت وزارة التنمية الاجتماعية بالسعودية طريقة مبسطة وسهلة للمواطنين الراغبين التقديم في الضمان الاجتماعي، لكي يستفادوا من الدعم وهي طريقة إلكترونية من خلال الموقع الرسمي للوزارة أو منصة الدعم والحماية الاجتماعية وذلك ليكون أسهل على المواطنين لكي على لايضطرو الذهاب إلى مكاتب الهيئة لتسجيل، فيما يلي الطريقة الناجحة للمستفيدين لمساعدتهم على التسجيل في الضمان الاجتماعي ⬇⬇⬇⬇⬇

_ الضغط على رابط منصة الدعم والحماية للتسجيل مباشرةً إلى برنامج الضمان الاجتماعي.

_ تعبئة الأماكن الفارغة بالبيانات الشخصية المطلوبة مثل الهوية والجوال.

_ تأكد المستفيد من قراءة الشروط الموجودة أمامهالموجودة بدقة وبوعي للموافقة عليها.

_ الضغط على أمر تسجيل الدخول للانتقال إلى كتابة كلمة السر المؤقتة المرسلة على الجوال.

_ بعد ذلك يتم إدخال كلمة سر جديدة للحساب الشخصي لإتمام التسجيل والتوثيق في المنصة.

برنامج الضمان الاجتماعي الجديد