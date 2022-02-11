جواز السفر السعودي الالكتروني الجديد مميزاته وشروط إصداره وطريقة الحصول عليه 2022

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عمر شويل - جدة جواز السفر السعودي الالكتروني الجديد قد تم الإعلان عنه من قِبل المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، والذي تم إطلاقه يوم الخميس العاشر من فبراير من عام 2022، هو ما يحمل في ثناياه العديد من المميزات المهمة لكل من يحمله من مواطني المملكة العربية السعودية أو من المتوافقين مع شروط الحصول عليه كأبناء السعودية وغيرهم، ومن خلال المقال سوف نتعرف علي مميزات الجواز السعودي وطريقة استخراجه وشروط إصداره.

جواز السفر السعودي الالكتروني الجديد

قامت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية بإطلاق جواز السفر الإلكتروني السعودي الجديد من خلال التعاون مع وزارة المالية وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي، حيث أعلنت المديرية العامة للجوازات يوم الخميس 9/ رجب/1443هـ الموافق لتاريخ 10/فبراير/2022م عن بدء إصدار الجواز الجديد، حيث يتضمن الجواز الجديد شريحةً إلكترونيةً، مما يساعد ذلك على زيادة مستوى الحماية الأمنية لبيانات المواطنين حاملي الجواز، وفيما يلي سوف نتعرف علي سمات جواز السفر السعودي الالكتروني الجديد وطريقة الحصول عليه.

مميزات جواز السفر السعودي الالكتروني الجديد

قد تم الإعلان من قِبل المدير العام للمديرية العامة للجوازات، الفريق سليمان اليحيى، عن أبرز السمات والمزايا التي يتمتع بها جواز السفر الإلكتروني السعودي الجديد، وجاءت هذه السمات علي النحو التالي:

يحتوي جواز السفر السعودي الإلكتروني على شريحةٍ إلكترونيةٍ تزيد من مستوى الحماية الأمنية للبيانات والصور الشخصية الخاصة بصاحب الجواز.

تم تصميم الجواز الإلكتروني بمواصفات متوافقة مع كافة متطلبات منظمة الطيران المدني الدولية.

يتضمن الجواز خاصية القراءة الآلية والتحقق عبر البوابات الذكية المتواجدة في المنافذ الدولية.

تم تزيين صفحات الجواز بأشهر المعالم التاريخية والحضارية للمملكة

يدعم جواز السفر السعودي الإلكتروني تقنية التحقق الرقمي التي تعتمد عليها البوابات الذكية في كافة المنافذ العالمية.

يمكنك أيضًا الاستعلام عن تأشيرة برقم الجواز أو رقم الهوية أو رقم الطلب من خلال الموقع الرسمي بوزارة الخارجية السعودية.

شروط إصدار جواز سفر سعودي

أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بالتوافق مع الإدارة العامة للجوازات عن الشروط الواجب توفرها لدى من يطلب إصدار جواز سفر جديد في المملكة العربية السعودية، وجاءت هذه الشروط كالأتي:

تسديد جميع المخالفات المرورية المترتبة على مقدم الطلب الذي يريد إصدار الجواز له إن وجدت.

سداد رسوم خدمة إصدار جواز سفر سعودي إلكتروني جديد.

تواجد المواطن الذي يريد إصدار الجواز على أراضي المملكة العربية السعودية عند طلب الإصدار.

يشترط عدم امتلاك المواطن الذي يطلب إصدار الجواز لأي جواز سفر، كما يجب ألا يكون مرافقًا لأحدٍ في جواز سفر.

ضرورة وجود صورة وبصمة للمواطن أو المواطنة الذي يريد إصدار جواز السفر له.

السماح لرب الأسرة بطلب الإصدار لأفراد الأسرة، الذين لم يتجاوزا 21 عامًا، حيث يسمح لبرب الأسرة بإصدار جواز السفر لأحد أفراد الأسرة الذكور في حال كان عمره أقل من 21 عامًا، ولم يكن متزوجًا. ويسمح أيضًا لرب الأسرة بإصدار جواز السفر لأحد أفراد الأسرة الإناث في حال كان عمرها أقل من 21 عامًا.

طريقة الحصول على الجواز الجديد الالكتروني



صرحت الإدارة العامة للجوازات السعودية أنه من الممكن إصدار الجواز الإلكتروني الجديد السعودي من خلال خدمة حجز موعد، التي تتيحها منصة أبشر، من أجل حجز موعد لمراجعة إدارة الجوازات وتقديم طلب إصدار الجواز، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب الدخول إلي منصة أبشر الإلكترونية.

ثم التوجه إلى خدمة حجز مواعيد الجوازات.

قم بإدخال بيانات تسجيل الدخول.

يجب الاطلاع على الضوابط المحددة لاستخدام الخدمة.

اختر موعد مراجعة الإدارة العامة بالمنطقة من قائمة المواعيد المتاحة.

تحديد سبب طلب الموعد، وهو إصدار أو تجديد جواز السفر.

يجب التوجه إلى مقر إدارة الجوازات في المنطقة وفق الموعد المحدد.

قم بإرفاق كافة المتطلبات المحددة لإصدار الجواز الإلكتروني السعودي.

رسوم الجواز الالكتروني الجديد

أعلنت المديرية العامة للجوازات بالسعودية أن قيمة رسوم إصدار الجواز الإلكتروني السعودي الجديد هي نفس قيمة رسوم إصدار جواز السفر الورقي القديم، وهي: 300 ريال سعودي لمدة خمس سنوات صلاحية عن كل جواز سفر، 600 ريال لمدة عشر سنوات صلاحية عن كل جواز سفر.

وفي نهاية المقال مكون قد تعرفنا علي مميزات الجواز الإلكتروني الجديد وشروط إصداره وطريقة الحصول عليه بكل سهولة.