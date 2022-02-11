طريقة استخراج جواز سفر إلكتروني في السعودية ٢٠٢٢ ، حيث أكدت الإدارة العامة للجوازات في المملكة إمكانية حجز جواز السفر الإلكتروني الجديد 2022 باستخدام منصة أبشر 2022. في هذا المقال سنتحدث عن كيفية الحصول على جواز سفر إلكتروني جديد وسنذكر مزايا الجواز الإلكتروني السعودي الجديد. وغيرها من المعلومات الهامة.

جواز سفر إلكتروني

وتكون خدمة إلكترونية تقوم بتقديمها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية من خلال الإدارة العامة للجوازات ، بحيث يمكن للمواطن عند استخدامه إصدار جواز سفر جديد. كما يمكن طلب تسليم المستندات عن طريق البريد السعودي دون الحاجة لزيارة مكاتب المديرية العامة للجوازات.

طريقة استخراج جواز سفر إلكتروني

حددت منصة أبشر الخطوات الواجب اتباعها لإصدار جواز السفر الإلكتروني ، وهي:

قم بتسجيل الدخول إلى بوابة (أبشر).

اختر أيقونة (Citizens) من القائمة الرئيسية.

ثم انتقل إلى Passport Services من قائمة الخدمات الإلكترونية.

اختيار الخدمة. تقديم الطلب.

بعد التقديم على الخدمة ، سيتم إرسال إشعار برقم المعاملة بعد تقديم الطلب.

شروط الحصول علي جواز سفر إلكتروني

حددت وزارة الداخلية عدة خطوات يجب اتخاذها قبل الحصول على جواز سفر جديد ، وهي:

دفع رسوم الخدمة وهي 300 ريال لمدة 5 سنوات و 600 ريال لمدة 10 سنوات. دفع المخالفات المرورية لصاحب الجواز المراد إصداره إن وجد . وجود بصمة اصبع وصورة المواطن المراد إصدارها. حضور المستفيد الذي يصدر له جواز السفر داخل الأراضي السعودية عند طلب جواز السفر. عدم وجود جواز سفر آخر للمواطن المراد إصدار جواز السفر له وعدم مرافقة أي شخص بجواز سفر. خدمة إصدار جواز السفر السعودي تشمل مواطن (أعزب / رب أسرة). يمكن لرب الأسرة أن يصدر لأفراد الأسرة الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا.

مزايا موجوده في جواز السفر الجديد

يتميز جواز السفر الإلكتروني الجديد بعدة مزايا حديثة وحضارية: