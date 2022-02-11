معروض للديوان الملكي للمنح والمساعدات tawasol.royalcourt بوابة تواصل للتواصل المباشر بين الديوان والشعب وأيضا الأرقام المجانية الخاصة بتقديم الطلبات والاستعلام عن الطلب، حيث يستقبل الديوان آلاف الطلبات يوميا بسداد الديون وطلب المنح الدراسية والعلاجية وأيضا طلب أراضي مجانية من الديوان الملكي السعودي وسداد قروض معدومة للمواطنين للمصارف، ويتم مراجعة البيانات والطلبات والتأكد من الاستحقاق والتواصل خلال أسبوعين مع أصحابها بالرد بالقبول أو بالرفض.

“تواصل” معروض للديوان الملكي السعودي للمنح والمساعدات tawasol.royalcourt الرقم المجاني

ويأتي إتاحة خدمات الديوان للتعامل المباشر من لشعب إيمانا منه بحق المواطن في إيصال شكواه ومطالبة إلى الجهات العليا من المملكة وحقة في الحصول على الخدمة المتأخرة أو تقديم الشكوى إذا ضاقت به السبل، ويتم استقبال الطلبات والشكاوى من خلال البريد السعودي بالرسائل المرسلة على العنوان الرسمي أو عبر البريدي الإلكتروني ببوابة تواصل الإلكترونية للتواصل المباشر مع الديوان، أو عبر الاتصال على الرقم المجاني المتاح للتواصل مع موظفيه في أوقات العمل الرسمية لهم.

الخدمات المقدمة من الديوان الملكي

يتم عرض طلب سداد ديون متأخرة على الفرد للمصارف.

معروض الغارمين لسداد الدين عنهم وعودتهم إلى ذويهم.

طلب أرض مجنية لبناء منزل لغير القادرين.

تقديم شكاوى من تأخر الخدمات أو ظلم وقع عليهم.

كيفية تقديم معروض طلب للديوان الملكي

يتم الدخول المباشر على الموقع المخصص للديوان الملكي أو عبر بوابة تواصل يقوم المواطن بتسجيل كافة البيانات وتقديم المعروض. يتم الحصول على رقم الطلب للمتابعة ثم الخروج. لطلب الأراضي المجانية من الديوان يتم التواصل عبر بوابة بلدي. من الممكن التواصل عبر خدمة البريد الممتاز على العنوان الخاص ببريد الديوان الملكي السعودي: الرياض (1291) أو الهدا (7636). تكون الأرقام المجانية المتاحة للديوان: 8004000000، عبر الرقم الموحد من خارج المملكة: 920030003، كما يمكن التواصل على رقم الدعم الخاص بالديوان الملكي لكافة المواطنين: 920022220.

“تواصل” معروض للديوان الملكي السعودي للمنح والمساعدات tawasol.royalcourt الرقم المجاني حيث ويأتي إتاحة خدمات الديوان السعودي الرسمي للتعامل المباشر من لشعب إيمانا منه بحق المواطن في إيصال شكواه ومطالبة إلى الجهات العليا من المملكة وحقة في الحصول على الخدمة الغير متوفرة أو تقديم الشكوى إذا ضاقت به السبل، ويتم استقبال الطلبات والشكاوى من خلال البريد السعودي بالرسائل المرسلة على العنوان الرسمي أو عبر البريدي الإلكتروني ببوابة تواصل الإلكترونية للتواصل المباشر مع الديوان، أو عبر التواصل المباشر على الرقم المجاني المتاح للتواصل مع موظفيه في أوقات العمل الرسمية لهم.