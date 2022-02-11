نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شريحة بيانات برنت 1443 خطوات استخراج الشريخة من خلال منص أبشر وزارة الداخلية وكيفية الطباعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بينت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للمواطنين أحدث الخطوات الجديدة لامتلاك شريحة بيانات البرنت الخاصة بالمواطنين بالمملكة العربية السعودية، مبينة أن التحديثات الجديدة تمكن المواطنين من امتلاك شريحة بيانات البرنت في أقل عدد من الدقائق بدلاً من الطريقة القديمة التي كانت تستغرق مدة زمنية طويلة تجاوزت ثلاثة ساعات في أدنى حد.

حيث انه بناءً على طلب بعض الجهات في المملكة العربية السعودية، يُطلب من المواطنين والمقيمين استخراج شريحة بيانات مطبوعة برنت من أجل معرفة جميع البيانات الشخصية الموثقة، والتي يمكن إجراؤها عبر الإنترنت من خلال موقع منصة أبشر الإلكترونية التابع لوزارة وزارة الخارجية. الشؤون الداخلية، أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة نفسها، عبر الإنترنت، كما يحدث في إطار التسهيل على المواطنين والمقيمين، وإصدار الوثائق المهمة لهم بشكل موثوق وآمن، مما يوفر الوقت والجهد والمال.

التحديثات الجديدة للحصول على شريحة بيانات البرنت

أعلنت الأحوال المدنية على الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن التحديثات الجديدة للحصول على شريحة بيانات البرنت للمواطنين، بالمملكة العربية السعودية تستغرق دقيقة واحدة فقط بدلاً من الطريقة القديمة التي تصل مدتها إلى ثلاثة ساعات وأكثر مبينة أن التحديثات الجديدة للحصول على شريحة بيانات برنت تعتمد على الخطوات التالية :

* النقر على رابط منصة أبشر الإلكترونية للولوج إليها .

* الضغط على الأفراد.

* يقوم المواطن السعودي بإدخال البيانات الخاصة به للدخول

على منصة أبشر الإلكترونية.

* الضغط على خدمة بياناتي

* الموافقة بواسطة الضغط على تفويض القطاع الراغب بالاطلاع على بياناته.

* إرسال الطلب.

الخطوات القديمة للحصول على شريحة بيانات “البرنت”

تتلخص كالآتي:

كانت الخطوات القديمة التي يجب على المواطن السعودي أن يتبعها للتسجيل للحصول على شريحة “بيانات البرنت” تتضمن أيضا عدة مراحل

* يجب على المواطن السعودي الذهاب إلى مقر القطاع الذي يود الحصول على بياناته منه.

* والقيام بإرسال خطاب موجه إلى قطاع الأحوال المدنية.

* يجب على الموظف المسؤول عن التسجيل فحص الطلب والتأكد منه قبل طباعة شريحة البيانات له .

* إعطاء شريحة بيانات “برنت” إلى المواطن.

* يعود المواطن السعودي إلى القطاع وتسليم شريحة البيانات.