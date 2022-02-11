السعودية: تمديد صلاحية تأشيرات الخروج النهائى للمقيمين من هذه الدولة

جدة - نرمين السيد - بدأت المديرية العامة السعودية للجوازات، اليوم الجمعة، بتمديد صلاحية تأشيرات الخروج النهائى التى تنتهى فى الفترة من 9 ديسمبر 2021 وحتى الـ 7 من فبراير الجارى للمقيمين من الجنسية المغربية ليكون التمديد حتى يوم 14 من الشهر الحالى.





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