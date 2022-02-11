مواجهات بين الاحتلال الإسرائيلى والفلسطينيين فى مدن الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وقال مصادر بالهلال الأحمر الفلسطينى -لوكالة انباء الشرق الأوسط- إن مواطنًا أصيب بالرصاص الحى فى ساقه فيما أصيب ثلاثة آخرون بالرصاص المطاطى وعشرات بالاختناق فى جبل صبيح المقابل لبلدة بيتا. واعتدت قوات الاحتلال على عدد من الصحفيين بالضرب ما أدى إلى نقل أحدعم إلى مستشفى".

وفى بيت دجن، أصيب مواطنون فلسطينيون بالرصاص المطاطى، من ضمنهم صحفى ومسعفان، فيما أصيب آخرون، وبينهم صحفيون أيضًا، بالاختناق.

وفى محافظة قلقيلية، الواقعة شمال غرب الضفة، أصيب 10 فلسطينيين بالرصاص المطاطى، بينهم طفل عمره 13 عامًا، خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة أسبوعية مناهضة للاستيطان.

وفى الخليل جنوبًا، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنًا من المنطقة الجنوبية بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.