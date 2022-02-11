عاجل- لحظة انفجار شاحنة محملة بأسطوانات غاز فى بيروت (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأفادت صحيفة الأخبار اللبنانية، بأن الحادث وقع على المسلك الشرقى لأوتوستراد صربا كسروان، وتسبب صوت الانفجار فى حالة من الرعب بالمنطقة، وانتقلت على الفور عناصر مركز جونية فى الدفاع المدنى، ونجحت فى إخماد الحريق، ولم يسفر عن ضحايا، حيث اقتصرت الأضرار على الشاحنة التى انفجرت وبعض المبانى.

وتسبب الحادث فى توقف حركة السير بالأوتوستراد، وانتقلت الأجهزة الأمنية التى باشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدنى، فى بيان لها: "إن انتشار النيران التهم واجهات وشرفات مبنى مؤلف من 3 طبقات فى الموقع، بالإضافة الى سيارة رباعية الدفع على أوتوستراد ذوق مكايل".