22 وفاة و21460 إصابة كورونا جديدة في الأردن

دوت الخليج :-أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 22 وفاة و21460 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13431 وفاة و1417890 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة، لهذا اليوم، 29.42 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة. وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 187347 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 276 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 197 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1232 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 25 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 35 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 14 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 32 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 45 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 19 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 16 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 13 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 10 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 17781 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل إلى 1217112 حالة. كما أشار إلى إجراء 72951 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 15363142 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا، وصل إلى 4630300، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4294730.