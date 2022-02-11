كيفية استخراج الشهادة نتائج الطلاب من نظام نور برقم الهوية 2022 المملكة العربية السعودية

استخراج الشهادة نتائج الطلاب من نظام نور أمر يبحث عنه الكثير من أولياء الأمور، حيث يعتبر نظام نور من أكثر المنصات التي لها أهمية كبيرة في المملكة السعودية ويتوفر عليها الكثير من الخدمات التي يستفيد منها الطالب والمعلم وتسهل إمكانية استخراج الشهادة بكل سهولة عبر الإنترنت بالإضافة إلى تسهيل إمكانية الاستعلام عن الشهادة من خلال هذه المنصة، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة وعبر موقعنا ثقفني خطوات استخراج الشهادة نتائج الطلاب من نظام نور وأهم الخدمات الموجودة.

كيفية استخراج الشهادة نتائج الطلاب من نظام نور 2022

رابط نظام نور noor.moe.gov.sa

يتم تسجيل الدخول إلى نظام نور عبر الإنترنت والضغط على حساب ولي الأمر. تبدأ بكتاب الاسم وكلمة المرور ثم كتابة رقم الهوية وتقوم بكتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح. بعد ذلك سوف تصل إليك رسالة على الهاتف تشمل كلمة المرور ثم تقوم بكتابة اسم الطالب والضغط على إشعار نتيجة الطالب. تقوم بتحديد الفصل الدراسي لكي تتمكن من استخراج الشهادة نتائج الطلاب.

الاستعلام عن الشهادة نتائج الطلاب عبر نظام نور

يمكنكم الاستعلام عن الشهادة من خلال نظام نور الإلكتروني لجميع الطلاب في المراحل التعليمية سواء الابتدائية أو المتوسطة والمرحلة الثانوية من خلال الخطوات التالية:

يتم تسجيل الدخول على رابط نظام نور التعليمي وكتابة اسم المستخدم ثم إضافة كلمة المرور. يتم كتابة رمز التحقق في المكان المحدد والضغط على دخول ثم الضغط على الحساب الشخصي سوف تجده أمامك في القائمة الرئيسية. بعد ذلك تقوم بالضغط على نتائج الطلاب وإضافة رقم الهوية الخاص بك ثم تحدد الفصل الدراسي واسم المدرسة والطالب. في الخطوة الأخيرة تقوم بالضغط علي الاستعلام عن النتيجة لاستخراج نتائج الطلاب.

خدمات نظام نور التعليمي

يوجد العديد من الخدمات الهامة الموجودة على منصة نور الإلكترونية والتي تشمل استخراج الشهادة وطباعتها ويساعد على تقديمها إلى الجهات المعنية.