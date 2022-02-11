بايدن يوقع أمرا تنفيذيا لتوزيع أصول أفغانية مجمدة على ضحايا 11 سبتمبر

جدة - نرمين السيد - وقع الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الجمعة، أمرا تنفيذيا يهدف إلى الإفراج عن سبعة مليارات دولار من أصول البنك المركزى الأفغانى للمساعدات الإنسانية للشعب الأفغانى وللدعاوى القضائية المستمرة التى يرفعها ضحايا الإرهاب الأمريكيون بما فى ذلك هجمات 11 سبتمبر أيلول، حسبما أفادت إذاعة "مونت كارلو" الدولية.





وكشفت شبكة سى إن إن الأمريكية، فى وقت سابق أن الرئيس الأمريكى، جو بايدن، سيوقع على أمر تنفيذى يوم الجمعة يسمح بتوزيع 7 مليارات دولار من الأصول المجمدة من البنك المركزى الأفغانى للمساعدة الإنسانية وضحايا هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، التى ضربت نيويورك فى أميركا.

وتم تجميد الأموال الموجودة فى الولايات المتحدة بعد انهيار الحكومة المركزية فى كابل فى أغسطس.

وسيخصص نصف الأصول وهى 3.5 مليار دولار لتوفير الإغاثة داخل البلاد، حيث سادت مخاوف من المجاعة الجماعية فى الأشهر التى تلت سيطرة طالبان.

كما سيتم توزيع النصف الآخر وهى 3.5 مليار دولار المتبقية لضحايا الإرهاب، الذين يقاتلون فى المحاكم الأميركية للحصول على تعويض باستخدام الأموال المجمدة الأفغانية.

وانهار الاقتصاد الأفغانى فى الأشهر التى تلت انسحاب الولايات المتحدة وسقوط الحكومة المركزية. كما تم إغلاق المساعدات الدولية فى الغالب، حيث تدرس الدول ما إذا كانت سترسل مساعدات إلى طالبان أم لا.

وكانت النتيجة أزمة إنسانية حيث يتضور الأفغان جوعاً ويكافحون من أجل الحصول على الطعام، وقد أدى ذلك إلى ظهور أزمة لاجئين فى المنطقة.