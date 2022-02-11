طالبان تعتقل صحفيين أجانب خلال مهمة للأمم المتحدة فى كابول

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، كتبت مفوضية اللاجئين عبر "تويتر": أوقفت حركة طالبان صحفيين "فى مهمة مع المفوضية، ومواطنين أفغانيين يعملان معهما، فى كابول". وأضافت المفوضية الأممية: "نفعل كل ما فى وسعنا لحل هذه المشكلة بالتنسيق مع جهات أخرى".

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