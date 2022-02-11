الاتحاد الأوروبى: لن نجلى مواطنينا من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال ستانو: "فيما يتعلق بالإجلاء، لكل دولة معاييرها الخاصة لتقرير ما إذا كان يجب إجلاء مواطنيها، ونواصل تنفيذ جميع عملياتنا فى أوكرانيا"، مشددًا على أن الاتحاد الأوروبى يقوم بشكل دورى بتقييم الوضع على الأرض بانتظام.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أمرت عائلات موظفى السفارة الأمريكية فى كييف بمغادرة أوكرانيا فى نهاية شهر يناير الماضى، كما سمحت لجزء من موظفى البعثة الدبلوماسية بالقيام بذلك.
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