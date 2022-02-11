روسيا: الناتو يستغل الخلاف حول أوكرانيا كذريعة للتوسع شرقا

جدة - نرمين السيد - قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا "إن تفاقم الوضع حول أوكرانيا يخلق ذريعة لتعزيز الوجود العسكرى لحلف شمال الأطلسى "الناتو" بالقرب من الحدود الروسية".





وأضافت زاخاروفا فى تصريح صحفى اليوم الجمعة: "أن الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرج كان قد أعلن عن وجود خطر اندلاع نزاع عسكرى جديد فى أوروبا بسبب الوضع فى أوكرانيا، وأكد عزم الحلف تعزيز تواجده فى الاتجاه الشرقى على خلفية التوترات المتصاعدة".

وأوضحت زاخاروفا أن ما يحدث بالفعل هو أن حلف "الناتو" يواصل زيادة وجوده بالقرب من حدود روسيا ويخلق ذريعة لذلك فى شكل تصعيد الوضع حول أوكرانيا.

وتم الإعلان بشكل متزايد عن مخاوف بشأن استعدادات موسكو المزعومة لغزو أوكرانيا فى الغرب وفى كييف مؤخرا. وانتقد المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف هذه التصريحات ووصفها بأنها تصعيد فارغ لا أساس له، مؤكدا أن روسيا لا تشكل أى تهديد لأحد. وفى الوقت نفسه، لم يستبعد بيسكوف بعض الاستفزازات المحتملة لتبرير مثل هذه المزاعم وحذر من أن محاولات حل النزاع الأوكرانى بالقوة ستترتب عليها عواقب وخيمة للغاية.