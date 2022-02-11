إعلان نتائج التوجيهي التكميلي 2022 بالأردن عبر رابط نتائج التوجيهي التكميلي

إعلان نتائج التوجيهي التكميلي 2022 جاءت في تصريحات رسمية من السيد وزير التربية والتعليم الأردني . السيد الدكتور وجيه عويس كما أشار معاليه بأن موقع نتائج التوجيهي التكميلي 2022 . هو الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم الأردنية ويتم من خلاله استخراج نتائج التوجيهي التكميلي 2022 بالأردن . لكافة الطلاب عبر تسجيل بيانات الطالب مع رقم الجلوس الخاص به كذلك بجانب أن . نتائج التوجيهي التكميلي بالأردن قد تم رفعها كاملةً علي رابط نتائج التوجيهي التكميلي الرسمي وليس هناك أي مواقع أخري . يتم الاستعلام عن نتائج التكميلي داخل الأردن غير موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية .

إعلان نتائج التوجيهي التكميلي 2022 بتصريح الوزارة عبر تويتر

تم صدور تصريحات وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي أمس الخميس 10 من شهر فبراير . بأن كافة نتائج التوجيهي التكميلي بالأردن متاحة لمن يرغب الاستعلام عنها عبر رقم الجلوس كما أكدت الوزارة بأنه . تقدر تماماً فترة الانتظار التي كان ينتظرها كافة طلاب مرحلة الثانوية لمعرفة نتائج توجيهي والتي جاءت . مشرفة جداً للفصل الدراسي الحالي كما أن الوزارة اعتمدت نتائج التكميلية التوجيهي تحت إجراءات صارمة لمنع تفشي الوبأ والحفاظ علي طلال التوجيهي التكميلي . لذلك أتاحت موقع نتائج التوجيهي التكميلي 2022 ليتم الاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي بشكل إلكتروني عبر رابط نتائج التوجيهي التكميلي الرسمي . كذلك بجانب إجراءات الوزارة كان قد تم فرض إجراء فحص PCR لكافة الطلاب . قبل تأدية امتحانات التوجيهي التكميلي شرط أن يكون سارياً لمدة 48 ساعة .

إعلان نتائج التوجيهي التكميلي 2022 بموقع الوزارة وخطوات استخراج النتائج

لمعرفة كافة تفاصيل نتائج التوجيهي التكميلي بالأردن عبر الموقع الرسمي يتم ذلك من خلال الخطوات التالية :-

يتم الدخول علي موقع الوزارة الرسمي موقع tawjihi.jo . كما بجانب تسجيل بيانات الطالب ورقم الجلوس ليتم معرفة نتائج التوجيهي التكميلي بالأردن . بعد تسجيل الدخول يتم اختيار قائمة نتائج التوجيهي التكميلي 2022 بالأردن من الصفحة الرئيسية . كذلك يتم تسجيل تاريخ الميلاد الخاص بكل طالب بشكل صحيح علي الصفحة الرئيسية . في الخطوة النهائية يتم الضغط علي خانة عرض نتيجة التكميلية التوجيهي . تلك هي الخطوات الخمس الخاصة باستخراج نتائج التوجيهي التكميلي بالأردن .

إعلان نتائج التوجيهي التكميلي 2022 التي تم التصريح عنها منذ أمس يوم الخميس 10 من شهر فبراير . من السيد وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الأردني كما أشار معاليه بأن استخراج نتائج التوجيهي التكميلي عبر موقع الوزارة الرسمي .