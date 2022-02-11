نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان نتائج التوجيهي التكميلي 2022 بالأردن عبر رابط نتائج التوجيهي التكميلي في المقال التالي
إعلان نتائج التوجيهي التكميلي 2022 جاءت في تصريحات رسمية من السيد وزير التربية والتعليم الأردني . السيد الدكتور وجيه عويس كما أشار معاليه بأن موقع نتائج التوجيهي التكميلي 2022 . هو الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم الأردنية ويتم من خلاله استخراج نتائج التوجيهي التكميلي 2022 بالأردن . لكافة الطلاب عبر تسجيل بيانات الطالب مع رقم الجلوس الخاص به كذلك بجانب أن . نتائج التوجيهي التكميلي بالأردن قد تم رفعها كاملةً علي رابط نتائج التوجيهي التكميلي الرسمي وليس هناك أي مواقع أخري . يتم الاستعلام عن نتائج التكميلي داخل الأردن غير موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية .
إعلان نتائج التوجيهي التكميلي 2022 بتصريح الوزارة عبر تويتر
تم صدور تصريحات وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي أمس الخميس 10 من شهر فبراير . بأن كافة نتائج التوجيهي التكميلي بالأردن متاحة لمن يرغب الاستعلام عنها عبر رقم الجلوس كما أكدت الوزارة بأنه . تقدر تماماً فترة الانتظار التي كان ينتظرها كافة طلاب مرحلة الثانوية لمعرفة نتائج توجيهي والتي جاءت . مشرفة جداً للفصل الدراسي الحالي كما أن الوزارة اعتمدت نتائج التكميلية التوجيهي تحت إجراءات صارمة لمنع تفشي الوبأ والحفاظ علي طلال التوجيهي التكميلي . لذلك أتاحت موقع نتائج التوجيهي التكميلي 2022 ليتم الاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي بشكل إلكتروني عبر رابط نتائج التوجيهي التكميلي الرسمي . كذلك بجانب إجراءات الوزارة كان قد تم فرض إجراء فحص PCR لكافة الطلاب . قبل تأدية امتحانات التوجيهي التكميلي شرط أن يكون سارياً لمدة 48 ساعة .
إعلان نتائج التوجيهي التكميلي 2022 بموقع الوزارة وخطوات استخراج النتائج
لمعرفة كافة تفاصيل نتائج التوجيهي التكميلي بالأردن عبر الموقع الرسمي يتم ذلك من خلال الخطوات التالية :-
- يتم الدخول علي موقع الوزارة الرسمي موقع tawjihi.jo .
- كما بجانب تسجيل بيانات الطالب ورقم الجلوس ليتم معرفة نتائج التوجيهي التكميلي بالأردن .
- بعد تسجيل الدخول يتم اختيار قائمة نتائج التوجيهي التكميلي 2022 بالأردن من الصفحة الرئيسية .
- كذلك يتم تسجيل تاريخ الميلاد الخاص بكل طالب بشكل صحيح علي الصفحة الرئيسية .
- في الخطوة النهائية يتم الضغط علي خانة عرض نتيجة التكميلية التوجيهي .
- تلك هي الخطوات الخمس الخاصة باستخراج نتائج التوجيهي التكميلي بالأردن .
إعلان نتائج التوجيهي التكميلي 2022 التي تم التصريح عنها منذ أمس يوم الخميس 10 من شهر فبراير . من السيد وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الأردني كما أشار معاليه بأن استخراج نتائج التوجيهي التكميلي عبر موقع الوزارة الرسمي .
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