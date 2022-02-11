أوزبكستان تنفق أكثر من 366 مليون دولار لمكافحة كورونا خلال 2021

جدة - نرمين السيد - وذكرت الحكومة، فى بيان نقلته وكالة أنباء أكى برس، اليوم الجمعة، أن هذا المبلغ شمل دفع حوافز للعاملين فى المجال الطبى وغيرهم من العاملين المعنيين باحتواء عدوى فيروس كورونا، وشراء الأدوية، ومنتجات النظافة، والمطهرات، والملابس الواقية، والقفازات.

وأشارت إلى أن إلى جانب ذلك ، تم إنفاق الأموال على شراء المنتجات الغذائية، والمواد الاستهلاكية للاختبارات المعملية، وأنظمة الاختبار، واللقاحات، وإنشاء نقاط التطعيم، ومراكز لتطعيم كورونا فى منطقتى "طشقند" و"نمنغان".