رومانيا : تدمير مليون جرعة من لقاح استرازينيكا لانتهاء صلاحيتها

جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة رومانيا انسايدر المحلية، اليوم الجمعة، عن منسق حملة التطعيم الوطنية فاليريو جيورجيتش قوله "إنه سيتم تدمير 917 ألفا و800 جرعة من لقاح استرازينيكا بسبب انتهاء صلاحيتها فى حين تم إعادة بيع جزء كبير من الجرعات التى تلقتها رومانيا.

وأوضح جيورجيتش، أن رومانيا تلقت أكثر من 4.5 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا، مضيفا : "لقد تلقينا ما مجموعه 4 ملايين و478 ألف جرعة ، وتم إعطاء 852 ألفا و365 جرعة بينما دخل حوالى 3.3 مليون فى آلية إعادة البيع أو التبرع، بما فى ذلك 917 ألفا و800 التى انتهت صلاحيتها".

ووفقًا للتقرير الرسمى، تم إعطاء ما مجموعه 16.57 مليون جرعة من لقاح كورونا فى رومانيا حتى يوم أمس كما تلقى حوالى 2.46 مليون شخص الجرعة الثالثة.