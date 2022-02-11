التعاون الإسلامى تدين الأعمال العدائية المتكررة لمليشيا الحوثى ضد السعودية

جدة - نرمين السيد - جددت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى، إدانتها واستنكارها الشديدين للأعمال العدائية المتكررة لمليشيا الحوثى ضد الأراضى السعودية،منددة بمحاولة المليشيا استهداف مطار أبها بطائرة مسيرة (مفخخة).





وأكد الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" وقوف المنظمة وتضامنها مع المملكة العربية السعودية وتأييدها لما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وأمنهما، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين فى محاولة استهداف مطار أبها.

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