كيرى يدعو إلى التحرك السريع لمكافحة تلوث المحيطات

جدة - نرمين السيد - وأكد كيرى، فى كلمته خلال افتتاح قمة "محيط واحد" المنعقدة فى مدينة بريست الفرنسية،والتى يحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسى التزام بلاده الكامل نحو مساعى هذا المؤتمر وتطلعهم إلى العمل والتعاون مع الجميع من أجل الحفاظ على المحيطات، مشيرا إلى التزام بلاده لتوسيع نطاق العمل لتنفيذ جميع اتفاقيات قمة محيط واحد.

وأشار إلى أنه بلاده لاتكتفى بصياغة الاتفاقات حول مكافحة تلوث المحيطات لكنها توسع نطاق العمل لتنفيذها سريعًا، لافتا إلى ضرورة التحرك السريع لمكافحة تلوث المحيطات وتشيجع المؤسسات التى تعمل فى هذا المجال.

وأضاف أن المحيطات حول العالم مهددة بالخطر، وإن 85% من الأكسجين مستمد من الكائنات الحية التى تعيش فى المحيطات، كما أنها توفر سبل الغذاء والمعيشة لملايين من البشر، كما إنها يقطنها أكثر من 80% من الكائنات الحية على الكوكب، لافتا إلى قضية المناخ والمحيطات وجهان لعملة واحدة ومرتبطين، حيث لا يمكن معالجة مشكلة المناخ دون حل مشكلات المحيطات والعكس.

وشدد على ضرورة الاعتماد على الطاقات المتجددة مثل توليد الكهرباء من خلال التوربينات فى البحار واستخدام سرعة الرياح، داعيًا إلى استخدام وسائل الصيد الحديثة للحفاظ على الكائنات الحية فى أعماق البحار، لافتا إلى أن المحيط الهادئ أصبح مكب إلى نفايات البلاستيك، وهو ما تسبب فى وفاة كثير من الحيتان بسبب تلوث البحر.

وكشف كيرى أن سفن الشحن والصيد الجائر تخرب أعماق المحيطات والعالم تأخر فى حماية التنوع البيولوجى للمحيطات، مؤكدا أنه فى مدينة شرم الشيخ سيتم استعراض الأنشطة المشتركة حول مكافحة تلوث المناخ.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وصل إلى مدينة بريست الفرنسية للمشاركة فى قمة "محيط واحد".

وتركز القمة على الموضوعات ذات الصلة بالبحار والمحيطات، بما فى ذلك الحفاظ على النظم الحيوية بها ومكافحة التلوث البحرى بشتى أنواعه وعلاقة البحار والمحيطات بجهود مواجهة تغير المناخ، فضلاً عن دعم مفهوم "الاقتصاد الأزرق المستدام" وحشد التمويل له.

وصرح المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن مشاركة الرئيس فى هذا الحدث الهام؛ تأتى تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسى ماكرون، ضمن عدد محدود من رؤساء الدول والحكومات المهتمين بالعمل الدولى لمواجهة التدهور البيئى، وذلك فى ضوء العلاقات الوثيقة والمتنامية التى تربط بين مصر وفرنسا، فضلاً عن الدور المصرى الحيوى إقليمياً ودولياً فى إطار الجهود والمبادرات الساعية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ وحماية البيئة البحرية، والذى سيتوج باستضافتها للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف تغير المناخ فى مدينة شرم الشيخ فى نوفمبر من العام الجارى.