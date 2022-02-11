عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بالأقصى رغم تشديدات الاحتلال

جدة - نرمين السيد - وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس فى بيان صحفى إن نحو 50 ألف مُصل أدوا صلاة الجمعة فى رحاب "الأقصى" وسط انتشار كثيف لقوات الاحتلال التى دققت فى هوية المصلين؛ ومنعت آلافا من الضفة من الوصول إلى القدس من أجل أداء الصلاة.

وقالت مصادر إنه تم اعتقال خمسة شبان من محافظة نابلس الواقعة فى شمال الضفة لعدم امتلاكهم تصاريح لدخول القدس المُحتلة.