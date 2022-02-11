ماكرون يدعو المجتمع الدولى للحفاظ على الأنظمة البحرية خلال قمة محيط واحد

جدة - نرمين السيد - وقال ماكرون فى كلمة خلال انطلاق فعاليات قمة "محيط واحد" فى مدينة بريست الفرنسية اليوم الجمعة بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى: "علينا اليوم تقديم وعود وتعهدات واضحة وصارمة للحفاظ على الأنظمة البحرية، وحماية البحار من التلوث، لكى تتنوع الأحياء".

ولفت إلى أن الجميع لديهم هدف واحد هو مكافحة فقدان التنوع الأحيائى وتغير المناخ، مؤكدا أنه فى عام 2022 سيتم إقرار المصير الخاص بالبحار.