مستشار ألمانيا: نقترب من ذروة جائحة كورونا

جدة - نرمين السيد - حذر المستشار الألمانى أولاف شولتس، اليوم الجمعة، من أن ألمانيا تقترب من ذروة موجة فيروس كورونا، موضحًا أنها ستبدأ فى تخفيف بعض القيود المفروضة بهدف رفع المزيد من الإجراءات خلال فصل الربيع.





وفى خطاب ألقاه أمام المجلس الاتحادى الألمانى "البوندسرات"، قال شولتس: "التوقعات العلمية تبين لنا أن ذروة الموجة أصبحت ماثلة فى الأفق". وتابع المستشار الألمانى: "يسمح لنا هذا باتخاذ أول خطوات لإعادة الفتح، ودراسة مزيد من الخطوات، استعدادًا للربيع، وذلك خلال اجتماع الحكومة الاتحادية مع الولايات الأسبوع القادم".

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