الصحة البولندية: تسجيل نحو 36 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة البولندية اليوم الجمعة أنه تم تسجيل 35 ألفا و777 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات المؤكدة بالفيروس فى البلاد منذ بداية انتشار الوباء إلى 5 ملايين و348 ألفا و888 إصابة.





وأفادت الوزارة - حسبما ذكر راديو (بولندا) فى نشرته الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم أيضا خلال ال(24) ساعة الماضية تسجيل 290 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجى، ليرتفع بذلك إجمالى الوفيات فى البلاد منذ بداية انتشار الوباء إلى 107 آلاف و757 وفاة. وأضافت الوزارة أن هناك 19 ألفا و51 شخصا يخضعون للعلاج فى المستشفيات فى جميع أرجاء البلاد عقب إصابتهم بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 4 ملايين و507 آلاف و729 شخصا.

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