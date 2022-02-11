بعد ارتفاع التضخم.. انخفاض أسعار النفط فى الأسواق العالمية

ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، فقد تم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكى "غرب تكساس الوسيط" عند 89.51 دولار للبرميل، بتراجع نسبته 0.41% عن سعر الإغلاق السابق، فيما جرى تداول العقود الآجلة لخام "برنت" عند 90.91 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.55% عن سعر التسوية السابق.
وبحسب الوكالة، يأتى انخفاض أسعار النفط بعدما أظهرت البيانات أن التضخم فى الولايات المتحدة بلغ أغلى معدل له منذ 4 عقود، خلال العام الماضى، الأمر الذى أدى إلى تأثر المستهلكين بارتفاع الأسعار وتآكل زيادات الأجور.
فيما أشارت منظمة "أوبك"، أمس الخميس، إلى إمكانية تعديل بالزيادة على توقعاتها بشأن الطلب العالمى على النفط فى 2022، حيث أشارت منظمة البلدان المصدرة للبترول، فى تقريرها الشهرى، إلى توقعات بزيادة الطلب على النفط تصل إلى 4.15 مليون برميل يوميًا هذا العام.
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