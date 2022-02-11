فنزويلا: اعتقال 35 شخصا بتهم تتعلق بالإرهاب

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت تقارير إخبارية، أعلن المدعى العام الفنزويلى، طارق وليام صعب، اعتقال 35 عضوًا من جماعات كولومبية خلال 4 عمليات فى ولاية أبورى المتاخمة لكولومبيا، موضحًا أن المعتقلين متهمون بجرائم عدة بما فيها جرائم "إرهاب وجمع المجرمين وتجارة الأسلحة والتهريب".
فيما تستنكر بوجوتا والمعارضة الفنزويلية ومنظمات حقوق الإنسان وجود مقاتلى "فارك" وجيش التحرير الوطنى، متهمة سلطات غنزويلا بالتعمية أو بالتواطؤ، الأمر الذى تنفيه كراكاس.
وكانت أبورى مسرحا للاقتتال بين الجيش الفنزويلى والجماعات المسلحة الكولومبية فى مارس 2021، ما أسفر عن مقتل 16 شخصا فى صفوف الجيش، حسبما أفادت الحصيلة الرسمية للبلاد.
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