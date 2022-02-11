مصرع 4 أشخاص جراء انفجار فى مصنع للبتروكيماويات بكوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة الكورية الجنوبية فى تصريح أوردته وكالة يونهاب، إن انفجارا هز مصنعا للبتروكيماويات فى مدينة يوسو الجنوبية، وكان ثمانية أشخاص فى الموقع فى ذلك الوقت، توفى أربعة منهم وأصيب 4 آخرون تم نقلهم إلى المستشفى. وتعتقد الشرطة ورجال الإطفاء، أن الانفجار وقع أثناء اختبار نظام التبادل الحرارى بالمصنع ويحققون فى السبب الدقيق للانفجار.

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