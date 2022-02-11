سفارة الهند بالقاهرة تنظم مسابقة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للغة الهند

جدة - نرمين السيد - وذكرت سفارة الهند بالقاهرة اليوم - فى بيان صحفى اليوم الجمعة- أن اللغة الهندية هى ثالث لغات العالم انتشاراً واللغة الأم التى يتحدث بها ما يقرب من 340 مليون شخص وإحدى لغات الهند الرسمية، مشيرة إلى أنه يتم التحدث باللغة الهندية واللغات المشتقة منها فى أكثر من 20 دولة خارج الهند.

وأضافت السفارة أنه يتم الاحتفال باليوم العالمى للغة الهندية تحت رعاية وزارة الشئون الخارجية بحكومة الهند من أجل الترويج للغة الهندية على مستوى العالم.

وأشارت السفارة إلى أن المسابقات تعقد فى الفئات مسابقة الخط باللغة الهندية (المستوى المتقدم ومستوى المبتدئين)، مسابقة التحدث الارتجالى باللغة الهندية (المستوى المتقدم ومستوى المبتدئين)، مسابقة تأليف قصص باللغة الهندية باستخدام الصور (المستوى المتقدم ومستوى المبتدئين)، مسابقة كتابة المقال باللغة الهندية (المستوى المتقدم ومستوى المبتدئين)، مسابقة كتابة الشعر باللغة الهندية (المستوى المتقدم ومستوى المبتدئين).

كما يعقد مركز مولانا آزاد للثقافة الهندية أيضاً مسابقات عبر الإنترنت باللغة الأردية، وتتضمن مسابقة الخط باللغة الأردية (المستوى المتقدم ومستوى المبتدئين)، مسابقة تأليف قصص باللغة الأردية باستخدام الصور (المستوى المتقدم ومستوى المبتدئين)، مسابقة كتابة الشعر باللغة الأردية (المستوى المتقدم ومستوى المبتدئين).

وأوضحت السفارة الهندية أن الفائزين سيحصلون على جوائز وشهادات تقدير فى الثالث والعشرين من فبراير الجارى.