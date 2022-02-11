ارتفاع إجمالى إصابات كورونا إلى أكثر من 11 مليونا بإفريقيا

جدة - نرمين السيد - أعلن المركز الإفريقى لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن إجمالى حصيلة الإصابات جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بدول القارة الأفريقية بلغت 11 مليونا و28 ألفا و833 إصابة.





وأوضح المركز فى بيان له اليوم الجمعة، أن إجمالى الوفيات بالفيروس التاجى بالقارة السمراء بلغ 242 ألفا و755 وفاة.

وأوضحت المراكز، فى أحدث إحصائيات صادرة اليوم، أنه تم إعطاء أكثر من 220 مليونا و617 ألفا و343 لقاحا فى جميع أنحاء القارة، بينما بلغ إجمالى حالات التعافى 9 ملايين و959 ألفا و95 حالة، ويوجد فى جنوب إفريقيا أكثر الحالات المبلغ عنها ويليها المغرب، ثم تونس، وإثيوبيا وليبيا.