رابط نتائج الشهادة الإعدادية 2022 جميع المحافظات برقم الجلوس أو الإسم

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عمر شويل - جدة رابط نتائج الشهادة الإعدادية 2022 جميع المحافظات التي بلغت عمليات البحث عليها منذ صباح يوم الخميس الموافق 10 فبراير 2022 في كافة محافظات مصر، حيث أعلنت معظم مدريات التربية والتعليم نتائج المرحلة الإعدادية ومن بين تلك المحافظات الإسكندرية التي تجاوزت نسبة النجاح فيها إلي 76.8% من إجمالي المتقدمين للاختبار والذين تجاوز 106487 طالب وطالبة، ووصل أعداد الناجين إلي 80770 طالب وطالبة، وكشفت المدريات التعليمية أنه مع بداية يوم السبت الموافق 12 فبراير تبدأ مرحلة التقديم التظلمات والتي تستمر ما يقارب 15 يوم.

ترقب دام الكثير من الساعات على طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي الذي يمني النفس بالحصول على درجات نجاح مرتفعة كي تساعده في دخول المرحلة الثانوية، حيث يستطيع الطلاب والطالبات من كافة محافظات الجمهورية الدخول على موقع البوابة الإلكترونية لمديرية التعليم، لأجل الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية، وذلك بعد تسجيل رقم الجلوس للطلاب.

رابط نتائج الشهادة الإعدادية 2022 جميع المحافظات

اعتمد محافظ الجيزة أيضاً نتيجة الشهادة الإعدادية والتي تجاوزت فيها نسبة النجاح ما يقارب 90.14%، حيث يتمكن الطلاب والطالبات، فيما تقدم المحافظ بتوجه التحية والتقدير لكافة الطلاب والطالبات، لذا يمكنكم الآن التعرف على النتيجة من خلال رابط نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة.

فيما يمكنكم الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة والدقهلية والمنوفية والبحيرة والإسكندرية والسويس وغيرها من المحافظات عن طريق الدخول على المدريات التعليمية التابعة للمحافظة إلكترونيا ومن ثم تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة والتي أهمها رقم جلوس الطالب ومن ثم النقر على الاستعلام، كما هو موضح في الفقرة الثانية.

خطوات الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية

يمكنكم الاستعلام عن نتائج شهادة الصف الثالث الإعدادي النصف الأول من خلال إتباع بعض النقاط البسيطة وهي كالتالي:

الدخول علي موقع المديريات التعليمية التابعة لك. الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية. النقر على قسم نتائج الطلاب والطالبات. اختيار الشهادة الإعدادية (النصف الأول). كتابة رقم الجلوس. النقر على أيقونة عرض النتائج.

نتائج الصف الثالث الإعدادي 2021/2022

حيث نعيد تذكيركم أن الضغط على الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الإعدادي مازال مستمرا منذ الساعات الأولي من صباح اليوم، لذا قد تجد أن عمليات الضغط على موقع نتائج الصف الثالث الإعدادي كبيرة جداً من قبل الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، حيث أن نتيجة درجات الترم الأول للشهادة الإعدادية يبني عليه آمال وطموحات الكثير من الأبناء والبنين والبنات نظراً لطموح كلاهم للوصول إلى أعلي الدرجات.

لذا ننوه علي جميع الطلاب والطالبات من كافة المحافظات في حالة عدم التمكن من معرفة النتيجة، اكتب لنا رقم جلوسك في التعليقات وسنساعدكم في الحصول على النتيجة مباشرةً.

موقع نتائج الشهادة الإعدادية 2022

ارتفاع كبير جدا من قبل الأسر المصرية الذين لديهم أبناء في المرحلة الاعدادية، وخاصة بدء الكشف عن النتيجة من قبل العديد من المدارس والمديريات التعليمية، حيث اصبح الآن بإمكان كل طالب الدخول علي موقع نتائج الشهادة الاعدادية والحصول عليها من خلال تسجيل رقم الجلوس فقط، يذكر أن الاختبارات بدأت في التاسع والعشرين من شهر يناير 2022.

وصلنا لختام شرح رابط نتائج الشهادة الإعدادية 2022 جميع المحافظات.