الكويت: انتهاكات الحوثى تتطلب تحركا جادا لردعها

وذكرت الوزارة - فى بيان لها - أن استمرار مسلسل هذه الأعمال الإرهابية على المناطق المدنية يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولى وفيه تقويض لأمن المملكة والمنطقة مما يتطلب تحركا جادا وسريعا من المجتمع الدولى لردع مثل هذه الأعمال الإرهابية المجرمة ومحاسبة مرتكبيها.
وأكدت وقوف دولة الكويت الثابت والتام إلى جانب المملكة العربية السعودية فى كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، معربة عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
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