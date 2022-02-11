إسرائيل: القبض على شخصين تسللا من لبنان

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاى أدرعى: "فى الساعات الأخيرة تم القبض على مشتبه فيهما على الطريق الحدودى بين إسرائيل ولبنان بالقرب من بلدتى شتولا وشومرا تسللا من داخل لبنان. فى التحقيق الذى أجرى معهما اتضح أنهما يبحثان عن عمل. تفاصيل الحادث قيد الفحص".

وأشار أدرعى عبر تويتر، إلى أنه "منذ لحظة ورود التقارير عن المشتبه فيه الأول، تم إجراء أعمال تمشيط واسعة النطاق فى المنطقة التى تتواصل حتى هذه الساعة".