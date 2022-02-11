روسيا وأوكرانيا: محادثات برلين لم تحقق أى انفراجة

جدة - نرمين السيد - أعلنت روسيا وأوكرانيا، أمس الخميس، أنهما أخفقتا فى تحقيق أى انفراجة، وذلك بعد يوم من المحادثات مع مسؤولين من فرنسا وألمانيا بهدف إنهاء الصراع الانفصالى الدائر منذ 8 سنوات فى شرق أوكرانيا، ما يشكل انتكاسة لجهود حل الأزمة.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال المبعوث الروسى دميترى كوزاك، فى بيان صحفى بعد محادثات برلين، إنه "لم يتسن التوفيق بين تفسيرات روسيا وأوكرانيا المختلفة لاتفاق عام 2015، الذى يستهدف إنهاء القتال بين الانفصاليين المؤيدين لروسيا وقوات الحكومة الأوكرانية"، وأضاف: "لم نتمكن من التغلب على هذا".

كما قال مبعوث أوكرانيا أندرى يرماك، إنه "لم تتحقق انفراجة، لكن الجانبين اتفقا على مواصلة المحادثات"، مضيفًا: "آمل أن نلتقى مرة أخرى قريبًا، ونواصل هذه المفاوضات، الجميع عازمون على الوصول إلى نتيجة".

ويتزايد الصراع فى منطقتى دونتسك ولوجانسك الانفصاليتين فى أوكرانيا احتدامًا بالرغم من وقف إطلاق النار، حيث يرصد مراقبون من منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا انتهاكات متكررة، تصل فى بعض الأحيان إلى مئات الحوادث اليومية، حيث تقول أوكرانيا إن قرابة 15 ألف قتلوا منذ عام 2014.

ووقع ممثلون عن روسيا وأوكرانيا ومنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا والمنطقتين الانفصاليتين اتفاقا من 13 نقطة فى فبراير 2015 فى مينسك، أيده أيضا زعماء فرنسا وألمانيا.

واتهم وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أوكرانيا، أمس، بمحاولة إعادة كتابة الاتفاق وانتقاء العناصر الأكثر فائدة لها فقط، وتقول أوكرانيا إنها ملتزمة بالاتفاق.