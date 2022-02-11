إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات فى إيطاليا

ووفقا للقرار الإيطالى، سيتعين على الناس فقط تغطية أفواههم وأنوفهم فى الأماكن المفتوحة أثناء تواجدهم فى حشد من الناس. فيما لا يزال ارتداء الكمامات إلزاميًا فى الأماكن المغلقة ووسائل النقل العامة.
وبدءًا من اليوم الجمعة، يعود فتح ملاهى الرقص الليلية مع الحاجة لتقديم إثبات موقف بشأن الإصابة بفيروس كورونا من أجل الدخول، وذلك بعد إغلاق نوادى الرقص لفترة طويلة العام الماضى بسبب الجائحة، حيث كان من المسموح فتحها ضمن حدود إمكانيات الإشغال الدنيا خلال تلك الفترة.
فيما سيحتاج الراغبون من دول الاتحاد الأوروبى فى قضاء إجازتهم بإيطاليا إلى تقديم نتيجة سلبية لفحص فيروس كورونا أو إثبات التطعيم أو شفاء معتمد من الوباء، لدخول البلاد.
ووفقًا للتقارير، لا تزال حالة الطوارئ سارية فى إيطاليا، وتنتهى فى 31 مارس المقبل، مع احتمالات مدها من جانب الحكومة.
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